الحرب على قطاع غزة والدروس المستخلصة منها

استشهاد جهاد عمارنة ووليد زهرة وأسعد زهرة ومحمود جابر وغيث شحادة، بقصف المُسيّرات لمخيم نور شمس بطولكرم
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جرينتش+2 12:50
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