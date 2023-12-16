مساحة شخصية.. عبد العزيز سعود البابطين الشاعر المؤسسة

العدو يعترف بمقتل 20 جندياً، خلال أسبوع من الرعب، في حي الشجاعية الذي اصبح يُشكّل كابوساً لجيشه المتورط في غزة
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