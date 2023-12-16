“القسام” تنشر فيديو يوثق إحدى معاركها مع 10 جنود للعدو في جحر الديك/ شاهدوا

نشرت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت ، مقطع فيديو يوثق هجوم مقاتليها على مجموعة من جنود الاحتلال من النقطة صفر في منطقة جحر الديك في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

مقطع الفيديو والذي نشرته قناة “الجزيرة” الفضائية تضمن توثيق اشتباك مقاتلي كتائب القسام مع 10 من جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر داخل خيمة عسكرية.

وقالت كتائب القسام في رسالة عبر قناتها على منصة “تليغرام”، إن المجاهدين اشتبكوا مع قوات الاحتلال من مسافة صفر بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وإن المجاهدين تمكنوا من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

فيديو جديد 🔥🔻

مشاهد تظهر لحظات هجوم عدد من عناصر القسام على الجنود الإسرائيليين في خيام خلف خطوط العدو والإجهاز عليهم pic.twitter.com/mMv9jRrWQG — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 16, 2023