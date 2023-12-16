الحوثيون يهاجمون “أهدافا حساسة في منطقة إيلات” بطائرات المسيرة

صنعاء – أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، ظهر اليوم السبت، عن مهاجمة “أهداف حساسة في منطقة إيلات بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وجاء في البيان: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

وأوضح الحوثيون أن “القوات المسلحة اليمنية تهيب بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسنادا لمقاومته الحرة”.

وكانت قد أشارت تقارير عربية في وقت سابق من اليوم أن جسما طائرا سقط في المياه الإقليمية المصرية قبالة مدينة دهب.