أبو عبيدة: العدو تعمّد إعدام 3 من أسراه للتخلص من استحقاقات التبادل

أكدّ الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام (أبو عبيدة) أنّ قوات الاحتلال تعمّدت بالأمس الجمعة إعدام ثلاثةٍ من الجنود الأسرى لدى القسّام غير آبه بمشاعر عائلاتهم.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت: ” لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم”.

وأوضح الناطق العسكري أنّ هذا السلوك الذي اتبعه الاحتلال، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة, مؤكداً انّها محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.