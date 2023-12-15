مصطفى الفقي ينبح على جمال عبد الناصر (بعد نصف قرن من رحيله) ثم يهرول نادماً معتذراً ويقعي تحت أقدام أسرته/ فيديو
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جرينتش+2 05:49
انطلاق مسيرة شعبية حاشدة، بعد صلاة الجمعة اليوم، في محيط السفارة الأمريكية بعمان، تحت شعار “أوقفوا محرقة غزة”
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