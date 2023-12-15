انطلاق مسيرة شعبية حاشدة، بعد صلاة الجمعة اليوم، في محيط السفارة الأمريكية بعمان، تحت شعار “أوقفوا محرقة غزة”

عمّان – قدس برس

انطلقت مسيرة شعبية حاشدة، عقب صلاة الجمعة اليوم من أمام مسجد” عباد الرحمن” بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الأردنية عمان، رفضا واستنكارا للمجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء من أبناء قطاع غزة.

وقد ندد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، “بالموقف العربي المتخاذل إزاء ما يجري من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال”، داعين إلى “قطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال”.

وطالب المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان “أوقفوا محرقة غزة”، بضرورة “الوقف الفوري للجرائم والمحرقة التي تتم برعاية دولية للأبرياء في غزة”.

وأكدوا على ضرورة أن “تقوم الحكومة الأردنية بوقف كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال، وإنهاء العمل فوراً باتفاية السلام واتفاقية الغاز”، معتبرين بأن “لدى المملكة مقومات وموارد طبيعية يمكنها من خلالها الاستغناء عن دولة الاحتلال”.

وعبروا عن موقفهم الرافض للدعم الأمريكي غير المحدود لدولة الاحتلال، مشددين إلى أن “واشنطن أصبحت شريكا وداعما أساسيا في الحرب على أبناء غزة”.

كما طالبوا “الشعوب العربية والإسلامية بزيادة الضغط على الحكومات للوقف الفوري للانتهاكات التي تجري على مرأى ومسمع المنظمات الانسانية المنحازة للاحتلال”.

كما بدأت، بعد صلاة الجمعة اليوم، وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

كما ندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين