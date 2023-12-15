أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية للعدو الذي يتكتم على أعداد قتلاه/ 3 فيديو

هروب اليهود الجبناء من محيط حائط البراق بالقدس، جراء رشقة صواريخ إنطلقت، مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة/ شاهدوا
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