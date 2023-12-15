أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية للعدو الذي يتكتم على أعداد قتلاه/ 3 فيديو

أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة مسجلة مساء اليوم الجمعة، أنّ مجاهدي القسام قد تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.

وقال أبو عبيدة: إنّ مجاهدينا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، لافتا إلى أنّهم “يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات”.

وأكد أنّ “الإدارة الأميركية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى”.

وتابع بالقول: 70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة.

وأشار أبو عبيدة: إلى أنّ مجاهدي القسام استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين”.

وأكد أبو عبيدة في كلمته أن “العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية”.

وتابع بالقول: “مجاهدونا ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان”.

وشدد الناطق باسم الكتائب على القول: “إنّ التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان”، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ “ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي”.

وقال أبو عبيدة: “إنّ ما نراه يتفكك هو جيش العدو لا كتائب القسام”، منوها إلى أنّ “حرب العدو مبنية على الكذب وتضليل جنوده وشعبه”.

واضاف أبو عبيدة، إن “مجاهدينا يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات، ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيّر جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى”.

ونوّه إلى أن “التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان، يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية”.

وشدّد على أن “ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي، وأن ما نراه يتفكك هو جيش العدو لا كتائب القسام”.

وأكد أنّ “الواجب على مكونات شعبنا هو الثورة ومقارعة العدو في كل الضفة الغربية”.

ووجه الناطق باسم الكتائب كلمة للأمة جمعاء قائلا: “ندعو مجددا كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة”.

الوجبة الدسمة من إنجاز المقاومة 🔻 في ذكرى الانطلاقة كتائب القسام تنشر مشاهد من استهداف آليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

شاهد وابتهج برجال الله 💪🏻#حقل_البط #غزه_مقبرة_الغزاة #غزه_تقاوم pic.twitter.com/l2VheVfNsC — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 15, 2023

#عاجل فيديو ثاني من حي الزيتون🔥

مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور شرق غزة pic.twitter.com/RS4BRoILWQ — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 15, 2023

#عاجل التسجيل الكامل لكلمة الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في اليوم الـ 70 للعدوان pic.twitter.com/qnnr8Ccnbr — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 15, 2023