أسماء 11 شهيداً ارتقوا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي

جنين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11.

وأُعلن الليلة استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين اثر قصف إسرائيلي على الحي الشرقي من مدينة جنين.

فقد استهدفت طائرة مسيرة اسرائيلية مجموعة من الشبان في الحي الشرقي من جنين ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة 6 اخرين بينهم 3 بحالة خطرة.

ويتواصل عدوان الاحتلال على جنين لليوم الثالث على التوالي، حيث قـصـفت المسيرات التابعة للاحتلال في حيي السيباط والشرقية، وتفجير ما لا يقل عن 10 منازل ما بين كلي وجزئي في مخيم جنين، إضافة إلى تفجير صالون حلاقة، وتفجير محال تجارية.

كما قامت قوات الاحتلال بالتنكيل بمئات المواطنين والترويع بالمدنيين العزل، وقص أبواب منازل بالدسك، أو تفجير عدد كبير منها.

واعتقل أكثر من 900 مواطن، تم الإفراج عن معظمهم بعد التحقيق معهم في معسكر سالم العسكري، منهم نحو 80 تم تحويلهم لغرف التحقيق لدى “الشاباك”.

كما تم تدمير عشرات المركبات وتخريب كامل للشوارع، وللبنية التحتية في 4 أحياء داخل مخيم جنين، وتدمير جزئي في البنية التحتية في بقية الأحياء الأخرى.

كما قصفت قوات الاحتلال 5 منازل في مدينة جنين منها 4 أصبحت غير صالحة للسكن، وقامت بأداء طقوس تلمودية داخل بعض مساجد مخيم جنين، ورسم نجمة داود على واجهات المنازل وتعليق علم إسرائيل أعلى المساجد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، استمرار التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها اليوم الخميس، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

شهداء مدينة جنين منذ بداية العدوان المستمر لمدينة جنين:

١_بكر زكارنة

٢_رفيق الدبوس

٣_محمود ابو سرور

٤_ثائر ابو التين

٥_احمد جمال ابو زينه

٦_رشاد تركمان

٧_فؤاد عباهرة

٨_أحمد محمد سمار

٩_قسام زيدان

١٠_ايوب محمد جلامنة

١١_بشار هيثم ابو زيد