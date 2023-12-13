أمطار في الأجزاء الغربية والشرقية من المملكة وتحذيرات من تشكل السيول

عمان يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة اليوم الأربعاء، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مع فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال ومناطق البادية، مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة على أجزاء محدودة من غرب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 6 وفي مرتفعات الشراة 12 – 7 وفي مناطق البادية 13 – 8 وفي مناطق السهول 16 – 9, وفي الأغوار الشمالية 22 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 22 – 14، وفي خليج العقبة 23 – 14 درجة مئوية.

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