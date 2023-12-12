مجاهدو القسام يجهزون، اليوم الثلاثاء، على جنود العدو في الشجاعية والشيخ رضوان والقرارة وخانيونس، ويعودون بسلام
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جرينتش+2 07:37
مجاهدو القسام يجهزون، اليوم الثلاثاء، على جنود العدو في الشجاعية والشيخ رضوان والقرارة وخانيونس، ويعودون بسلام
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