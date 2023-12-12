جيش العدو يقر اليوم الثلاثاء بمقتل ضابط بمعارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك بشمال قطاع غزة قبل 3 أسابيع.

فقد أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي، وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش، عبر صفحته الرسمية، إن ضابطاً في الجيش قتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع.

وبمقتل هذا الضابط ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 435 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وكان قد اعترف الاحتلال، أمس الاثنين، بمقتل 7 عسكريين، بينهم 5 ضباط خلال القتال في قطاع غزة الأحد الماضي، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى نحو 111.