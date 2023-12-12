استشهاد رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر زكارنة، وثائر أبو التين، اليوم الثلاثاء، بقصف مُسيّرة للعدو على جنين/ فيديو
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جيش العدو يقر اليوم الثلاثاء بمقتل ضابط بمعارك شمال غزة
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