استشهاد رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر زكارنة، وثائر أبو التين، اليوم الثلاثاء، بقصف مُسيّرة للعدو على جنين/ فيديو
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“انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني”.. الحوثيون يستهدفون سفينة نفط نرويجية في باب المندب كانت متجهة إلى إسرائيل
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