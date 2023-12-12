أجواء باردة نسبياً اليوم الثلاثاء وغدًا، وارتفاع الحرارة فيما بعد

عمان – يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات بعد الظهر لهطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الأربعاء، تحت تأثير الكتلة الباردة والرطبة حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية المملكة، قد تكون لفترة قصيرة غزيرة يصحبها الرعد ومع ساعات الظهر، ويتوقع أن تمتد زخات خفيفة من المطر لتشمل أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض المناطق خاصة الشرقية بين 30 إلى 04 كم/ساعة.

وتميل الأجواء إلى الاستقرار الخميس، وترتفع درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7 وفي مرتفعات الشراة 13 – 6، وفي مناطق البادية 18 – 9 وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الأغوار الشمالية 22 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 23 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 15 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة