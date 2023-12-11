جيش العدو يُقرّ، اليوم الاثنين، بمقتل 110 من جنوده أثناء الحرب البرية في غزة، وصحيفة هآرتس تؤكد إصابة 5000 آخرين بجراح
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جرينتش+2 10:12
هكذا يحيون انطلاقة حماس.. “القسام” تبث، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات العدو وتدمير آلياته في شرق غزة/ شاهدوا
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