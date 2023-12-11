هكذا يحيون انطلاقة حماس.. “القسام” تبث، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات العدو وتدمير آلياته في شرق غزة/ شاهدوا

غزة – بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات الاحتلال وتدمير آلياته العسكرية في محور القتال شرق غزة.

وافتتحت المشاهد بمقاومٍ يرصد دبابة من مسافةٍ قريبة، ويقول: “في ذكرى انطلاقة حركة حماس نحتفل هذا العام بتفجير دبابات الاحتلال”

وقد ضمت المشاهد استهداف عناصر القسام لدبابات الاحتلال المتوغلة بريًا في شرق غزة، واستهداف جنود الاحتلال – خمسة على الأقل – بقنبلة يدوية قبل الاشتباك معها.

وخلال المشاهد، ظهر مقاومون يتحدثون ويقولون انهم يثأرون للنساء والأطفال والشهداء في قطاع غزة، الذين يستهدفهم الاحتلال لليوم 66 من العدوان على قطاع غزة.

كما أظهرت مشاهد اخرى تلقي أحد المقاومين في كتائب القسام أوامر البدء في العملية من خلال هاتفٍ أرضي في قلب ميدان المعركة.

#شاهد | مشاهد نشرتها كتائب القسام للمعارك شرق غزة pic.twitter.com/qxEoIospY8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 11, 2023