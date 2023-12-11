إضراب شامل يعم العالم، اليوم الاثنين، تضامناً مع غزة وضغطاً على الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي بغية وقف عدوانه عليها
أهم العناوين
جرينتش+2 04:08
مقاضاة الفنانة لبلبة لأنها صوتت بانتخابات الرئاسة مرتين/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني