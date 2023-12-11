عدم استقرار جوي يسود المناطق الجنوبية ويمتد لشرقي ووسط المملكة

عمان – تكون المملكة اليوم الاثنين، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء بين غائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية بما فيها محافظة العقبة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، و مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة وتكون مثيرة للغبار .

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء باردة نسبيا وغائمة جزئياً، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

يطرأ الاربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة بوجه عام، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثير للغبار في مناطق البادية .

ترتفع الخميس درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7 وفي مرتفعات الشراة 15 – 5، وفي مناطق البادية 19 – 7 وفي مناطق السهول 17 – 8, وفي الأغوار الشمالية 23 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 24 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

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