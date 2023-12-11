جيش العدو يعلن اليوم الاثنين مقتل 4 جنود وضباط في معارك غزة

القدس – أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 4 من عناصره، بينهم 3 في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ اندلاع الحرب إلى 430.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قال الجيش، إن “3 من قوات الاحتياط سقطوا بالمعارك الدائرة في غزة وتم إبلاغ ذويهم”.

ولفت الجيش، إلى أن القتلى هم: “المساعد المتقدم احتياط غدعون ايلاني (35 عاما)، والمساعد المتقدم احتياط ايتاي بيري (36 عاما)، والميجر احتياط افيتار كوهين (42 عاما)”.

وأشار إلى أن الميجر غال بيخير (34 عاما) لقي مصرعه في حادث سير عسكري، دون تفاصيل أكثر عن ظروف هذا الحادث.

وذكرت هيئة البث أنه بهذه الحوادث يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إلى 430.

(الأناضول)