“الغذاء والدواء” تضبط 15 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

عمان – ضبطت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء، مساء امس الأحد ، 15 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها ،وذلك بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، والمركز الأمني المختص، والأمن الوقائي، والبحث الجنائي، ضمن الحملات المستمرة بالتعاون مع فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق .

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات إنه تم ضبط مواد غذائية داخل منزل في إقليم الوسط، قدرت كميتها بنحو 10 أطنان، تم استبدال تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية الذي تحمله بتاريخ غير حقيقي، باستخدام آلات طباعة مخالفة مخصصة لهذه الغاية.

وأشار إلى أن المواد الغذائية المضبوطة تنوعت ما بين مواد تموينية مختلفة ومعلبات وعصائر وسكاكر وزيوت وغيرها، مبينا أن المؤسسة حجزت كامل كمية المواد الغذائية التي ضبطت داخل المنزل لغايات إتلافها وتحفظت على الآلات المستخدمة في عملية التلاعب، حيث ستبدأ المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضاف المهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة استمرت وحتى ساعات الفجر بعمليات تتبع كامل كمية المواد الغذائية التي تم استبدال تاريخ إنتاجها وانتهائها في المنزل المشار إليه، وكذلك ضبطت 5 أطنان في موقع منفصل قبل عملية توزيعها ووصولها للمواطنين، حيث تم حجزها بالكامل لغايات إتلافها وإغلاق المنشأة.

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