“القسام” تبث مشاهد من الإلتحام مع العدو بمحاور خانيونس/ فيديو

بثت كتائب القسام، مساء اليوم الاحد، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وتظهر المشاهد تدمير مقاتلي “القسام” عددا من دبابات وآليات الاحتلال من مسافات قريبة، فضلا عن استهدافهم قوات راجلة من جنود الاحتلال بقذائف مضادة للأفراد.

وكان الناطق باسم “القسام” أبو عبيدة، قال الأحد في كلمة مسجلة، إن مقاتلي “القسام” تمكنوا “من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “هاجم مجاهدونا القوات الغازية بقذائف الياسين وعبوات الشواظ والعمل الفدائي، ونفذنا عدة عمليات نوعية خارج هذه القوات، وتنوعت بين نصب الكمائن ومواجهتها بالأسلاحة الرشاشة والعبوات المضادة للأفراد وفوهات الأنفاق المفخخة وإيقاعها في مصائد معدة مسبقة، إضافة إلى عمليات القنص”.

الله أكبر ولله الحمد الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام المجاهدين مع آليات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rcnXjNjI6K — رضوان الأخرس (@rdooan) December 10, 2023