أبو عبيدة: دمرنا 180 آلية للعدو خلال 10 أيام، وهو لن يستطيع أخذ أسراه أحياء، دون تبادل ونزول عند شروط القسام/ فيديو
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جرينتش+2 08:46
“القسام” تبث مشاهد من الإلتحام مع العدو بمحاور خانيونس/ فيديو
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