العدو يقصف منزلين في طوباس ويعتقل 27 مواطناً بالضفة/ فيديو

الضفة الغربية – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 27 مواطنا على الأقل، منهم فتاة خلال حملة دهم في الضفة الغريبة، تزامنًا مع اندلاع مواجهات ضارية تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع بآليات وجرافات الاحتلال العسكرية.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال قصفت منزلين في مدينة طوباس بـ “صواريخ حارقة” عقب محاصرتها واندلاع اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين بمحيطها؛ دون الإبلاغ (حتى اللحظة) عن شهداء وإصابات في المكان.

وذكرت أن قوات الاحتلال انسحبت من طوباس بعد اعتقال 13 مواطنا، عُرف منهم: الشاب نمر دراغمة؛ وهو نجل الشهيد الأسير المحتجز جثمانه عمر دراغمة، ومحمود علان صوافطة، عتيبة فالح دراغمة، أحمد موفق أبو دواس، وليث منجد مسلماني.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية تجريف الشوارع والاعتداء على الممتلكات العامة في مدينة طوباس، وتخريف وتجريف عدة أماكن ونصب في المدينة.

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، بعد أكثر من 4 ساعات من اقتحامها.

وأصيب، اليوم الأحد، مواطن بالرصاص، واعتقل خمسة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وسط اطلاق الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى ابراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس ابو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني، من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل عرف منها أصحابها: ناجي الخلوص، وغازي الخلوص، وماجد الخلوص، من بلدة دورا، ومحمد الحرباوي في عقبة تفوح، ومحمد إبراهيم العدرة من قرية الديرات شرق يطا.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بينهم فتاة خلال اقتحامها محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الفتاة حليمة إيهاب أبو صالحية من منطقة الجبل الشمالي بعد مداهمة منزلها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، واعتقلت الشاب اسعد عزات راجح نصر الله من منزله في المخيم.

كما اعتقلت الأسير المحرر كفر ثائر عامر من قرية كفر قليل جنوب نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأعلنت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، إصابة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر الجديد؛ واحدة منها بالرصاص الحي والثانية شظايا رصاص حي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد سامي جبرين، شقيق الشهيد عيسى جبرين، بعد اقتحام منزله في بلدة تقوع جنوبي شرق المدينة، جنوبي الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد جهاد الشوعاني وإيهاب الشوعاني، بعد اقتحام منزليهما في مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصاد محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني، بعد مداهمة منزليهما.

تغطية صحفية | جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس. pic.twitter.com/v0zzbtSfEd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 10, 2023