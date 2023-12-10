أجواء لطيفة بأغلب المناطق اليوم الاحد، وعدم استقرار مساء الغد

عمان – تكون الأجواء اليوم الأحد، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- الأمطار في جنوب المملكة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية، وتكون غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة مثيرة للغبار.

وتكون الأجواء الثلاثاء، باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ومن المتوقع -بمشيئة الله- هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع -بمشيئة الله- هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 8 وفي مرتفعات الشراة 15 – 8، وفي مناطق البادية 22 – 12 وفي مناطق السهول 20 – 13, وفي الأغوار الشمالية 26 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 16، وفي البحر الميت 27 – 15، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

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