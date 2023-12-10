أبو عبيدة: دمرنا 180 آلية للعدو خلال 10 أيام، وهو لن يستطيع أخذ أسراه أحياء، دون تبادل ونزول عند شروط القسام/ فيديو
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“أبلغ المائة ياحبيبى” .. رسالتى الى (عطية شعلان ) مع باقة ورد فى عيد ميلاده
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