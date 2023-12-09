أمريكا (القائمة على جماجم ملايين الهنود الحمر) تتحدى العالم بوأد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
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جرينتش+2 02:04
تيسير خالد: أمريكا تقدم نفسها مجدداً كدولة معادية للقيم الانسانية
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