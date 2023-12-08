كتائب القسام تقصف، اليوم الجمعة، تل أبيب وتدمر 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كل محاور القتال بقطاع غزة/ شاهدوا

غزة – يواصل مجاهدو كتائب القسام وفصائل المقاومة خوض معارك بطولية ويتصدون ببسالة لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل في مختلف أرجاء قطاع غزة، واستهدفوا، اليوم الجمعة، المزيد من الدبابات مع استمرار الكمائن والرشقات صاروخية.

فقد تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير “ساعر باروخ” أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة، كما استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق، وقاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” وأهداف أخرى

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة “الياسين 105”.

وقصفت كتائب القسام تجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية.

واستهدف مجاهدو القسام تجمعاً لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خانيونس.

ودكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

ووجهت كتائب القسام رشقة صاروخية ثانية تجاه “تل أبيب” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام دك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وقذيفة مضادة للأفراد، وبعدها هاجم المجاهدون المنزل بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس.

وقالت القسام مساء اليوم: نعلن عن مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو في القصف الهمجي للاحتلال على مناطق عدة في مدينة غزة،

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت مساء أمس الخميس من تفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيونى غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين.

واستهدفت كتائب القسام مغتصبة سديروت بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

واستهدفت كتائب القسام تجمعا لقوات العدو شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وتمكن مجاهدو القسام -بعد ظهر اليوم- من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام عن قصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام استهداف تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إفشال محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه وانتهت العملية بمقتله ومقتل عدد من جنود القوة الصهيونية الخاصة والسيطرة على بندقية أحدهم.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: فجر اليوم أفشل مجاهدونا محاولة من الاحتلال للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين، مؤكدة اكتشاف قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة.

وأضافت: تدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة هي بصفقة تبادل، مؤكدة أن محاولات الاحتلال الوصول لهم ستبوء بالفشل.

وفي السياق، أكد مصدر ميداني في كتائب القسام – وفق قناة الأقصى- إفشال سعي الاحتلال في اقتحام عمق مخيم جباليا، كاشفا عن تدمير عدد كبير من آلياته المتوغلة عند تخوم المخيم.

وقال المصدر: نخوض اشتباكات شرسة مع جيش الاحتلال عند تخوم مخيم جباليا وفي الفالوجا ومشروع بيت لاهيا وأجبرناه على التراجع في محاور القتال.

عمليات السرايا

من جهتها، أعلنت سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية بعبوة “ثاقب”، واستهدفنا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” في محور التقدم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما أعلنت السرايا أنها قصفت تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

واستهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيف “تاندوم” في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.

وقال سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خانيونس ودير البلح.

اعترافات الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بمقتل 4 من ضباطه وجنوده في معارك وصفت بالضارية بشمال قطاع غزة وجنوبه.

وبإعلان جيش الاحتلال هؤلاء، يرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم رسميا إلى 96 منذ بداية العملية البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و420 منذ بدء عمليات طوفان الأقصى في السابع من الشهر ذاته.

وتؤكد مصادر المقاومة أن خسائر الاحتلال في القتلى والإصابات والآليات أكبر بكثير مما يعلن، وأنه يتعمد إخفاء خسائره كي لا يؤثر على المجتمع الصهيوني ومعنويات الجنود.

ومساء أمس، قالت كتائب القسام في بلاغٍ عسكريٍ صادرٍ عنها، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، إنّ مجاهديها تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب أنها أوقعت عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

وأكدت أنّ مجاهديها دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

#شاهد | تل أبيب قبل قليل بفعل صواريخ القس…ام pic.twitter.com/5xtYmaJhFR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023