كتائب القسام تقصف، اليوم الجمعة، تل أبيب وتدمر 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كل محاور القتال بقطاع غزة/ شاهدوا
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ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 17 ألفا و487 شهيداً
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