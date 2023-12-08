إصابة جندي ومستوطنين اليوم الجمعة بعملية فدائية شمالي الضفة

الناصرة – قدس برس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإصابة جندي ومستوطنين، جرّاء عملية إطلاق نار، شمالي الضفة الغربية.

وقال الإعلام الإسرائيلي، إنّ “الهجوم في الضفة الغربية وقع في غربي جنين، واستهدف حاجزاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكدت مصادر محلية، أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز “دوتان” العسكري، التابع لجيش الاحتلال، قرب بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين.

وبحسب ما ذكرت المصادر، فإن “مجموعة من المقاومين هاجمت الحاجز العسكري وأمطرته بالرصاص”.

وعلى خلفية العملية، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الطرق في الضفة الغربية، واقتحمت قواته بلدة يعبد.

واليوم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في الضفة الغربية، كما اعتقلت الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس.

ويُصعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن الضفة الغربية، منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”، ويشنّ حملة اعتقالات واسعة، وسط تصاعد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.