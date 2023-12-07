جيش العدو يعلن، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 413، واصابة 100 جندي في أعينهم، وبعضهم أصيب بالعمى
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وفقاً لصحيفة “العربي الجديد”.. تحول إسرائيلي مفاجئ بالاتصال مع مصر “لجس النبض” بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة
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