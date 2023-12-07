قوات العدو تقتحم طولكرم رفقة عدة جرافات وآليات لمحاصرة مخيم نور شمس، والمقاومون يتمكنون من إصابة جنديين/ فيديو

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، رفقة جرافات وعدد كبير من الآليات، انتشرت في محيط ومداخل مخيم نور شمس، وسط اشتباكات مع مقاومين.

ودخلت أكثر من 30 آلية عسكرية للاحتلال مدينة طولكرم، وحاصرت مخيم نور شمس، كما دفعت بجرافات إلى المنطقة، بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين في محيط المخيم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لاستهداف جرافة إسرائيلية بعبوة ناسفة في طولكرم.

وبحسب بيان مشترك عن كتائب القسام وسرايا القدس، “فقد تمكن المقاومون من إصابة جنديين في حارة المطار داخل مخيم طولكرم، ولا يزال جنودنا يتصدون لقوات الاحتلال في جميع أرجاء المدينة والمخيمات، وليفهم العدو أن طولكرم ستكون مقبرةً لجنودهم”.

من جهتها، ذكرت، كتائب الأقصى – الرد السريع، “أن مقاتليها تمكنوا من إصابة جنديين في حارة المطار داخل مخيم طولكرم، ولا يزال جنودنا يتصدون لقوات الاحتلال في جميع أرجاء المدينة”.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين عقب مداهمة عدد من المنازل في مخيم نور شمس.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل عربات الإسعاف خلال اقتحام ضاحية شويكة في طولكرم.

وقال نقيب الأطباء بمحافظة طولكرم رضوان بليبلة إن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ثابت ثابت وطواقمه كما عمدت لتفتيش سيارات الإسعاف.

كما قطعت سلطات الاحتلال التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مخيم نور شمس ومحيطه تزامنا مع العملية العسكرية المستمرة منذ 4 ساعات.

🔻 مقاومون يفجرون آلية صهيونية بعبوة شديدة الانفجار على مدخل مخيم #طولكرم. pic.twitter.com/YZZB9TbwSH — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) December 6, 2023

اشتباكات عنيفةبين مقــــاوميــــن وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس في طولكرم.. pic.twitter.com/XJb9x0cWoV — صاحب السعادة (@16_gouda) December 7, 2023