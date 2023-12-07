طقس بارد نسبياً في معظم المناطق اليوم الخميس، ولطيف غدًا

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من شمال المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً لتسود أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

فيما يطرأ السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الاجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 8 وفي مرتفعات الشراة 15 – 7، وفي مناطق البادية 19 – 11 وفي مناطق السهول 18 – 10، وفي الأغوار الشمالية 23 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.