جيش العدو يعترف، اليوم الخميس، بمقتل جنديين أحدهما نجل وزير في “كابينت” الحرب، وبارتفاع عدد قتلاه في غزة الى 92
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حل الدولتين في فلسطين مشروع صهيوني بديل لهدف التحرير
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