إقرار نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، بديلاً عن ديوان الخدمة المدنية

جيش العدو يعلن، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 413، واصابة 100 جندي في أعينهم، وبعضهم أصيب بالعمى
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