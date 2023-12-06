وزارة الخارجية تعلن ان العمل جارٍ لاجلاء 110 أردنيين من غزة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، استمرار الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة، إن فريق السفارة الأردنية في القاهرة المتواجد حاليا في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة اليوم الأربعاء من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة المسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 913 شخصا لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 458 منهم.

وجدد القضاة تأكيده استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة على الأرقام:

– 00962799562903

– 00962799562471

– 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

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