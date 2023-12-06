جيش العدو يعترف، صباح اليوم الاربعاء، بمقتل ضابطين، وبالتالي ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي الى 410
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غزة … والضمير الانساني الغائب
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