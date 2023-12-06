حرب غزة كشفت وهن وجرائم إسرائيل لشعوب العالم

كشفت الحرب المستمرة التي يشنها الصهاينة على غزة وما نتج عنها من جرائم قتل منهجية بربرية للمدنيين الفلسطينيين وتدمير أحياء كاملة من قطاع غزة عن هشاشة ووهن دولة الاحتلال، وكونها دولة تمييز عنصري عرقي، فاشية، إجرامية، لا تفهم إلا لغة القوة، لا تلتزم بالقوانين والشرعية الدولية، ولا تهتم بالقيم الأخلاقية الإنسانية.

نجاح بضع مئات من الفلسطينيين في اختراق السياج الحديدي المحمي إلكترونيا، واقتحامهم لعدد من البلدات المحتلة المجاورة لغزة في السابع من أكتوبر 2023، وتوغلهم في عمق دولة الاحتلال، ومكوثهم فيها عدة أيام، وتمكنهم من قتل 1200 وجرح وأسر مئات المستوطنين، زلزل دولة الاحتلال وأذل جيشها ومخابراتها، وأرعب مواطنيها الصهاينة، وكشف ضعفها وهشاشتها واعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأخرى لحمايتها، وأدهش شعوب العالم التي حاول الصهاينة تضليلها بأكاذيب تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في وطنه المحتل، وأحدث تحولا هاما في الرأي العام العالمي لمصلحة الفلسطينيين.

القصف الهمجي البربري العشوائي الذي تقوم به دولة الاحتلال منذ 7/ 10/ 2023 والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين، أثبت للعرب والمسلمين المتخاذلين وللعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني الصامد الذي يدافع عن حقه وكرامته وكرامة الأمتين العربية والإسلامية، هو شعب عظيم جبار لا يعرف اليأس، متمسك بأرضه، ملتف حول أبطال المقاومة، مستعد لتقديم المزيد من التضحيات، ولا يمكن قهره وكسر إرادته.

لقد نجح الصهاينة والمؤيدين لإسرائيل في خداع وتضليل الكثير من شعوب العالم من خلال سيطرتهم على وسائل الإعلام، حيث ان خمسة من أكبر الشركات الإعلامية في العالم هي شركات يهودية تسيطر على 90% من الإعلام العالمي من خلال ملكيتها لعدد هائل من الصحف، والمجلات، ومحطات الإذاعة والتلفزة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تبذل كل جهد ممكن لتزوير الحقائق، وتضليل الرأي العام العالمي، خاصة الأمريكي والأوروبي. لكن حرب غزة كشفت تحيزها الفاضح لدولة الاحتلال، والدليل على ذلك هو أنه ولأول مرة منذ إقامة دولة الاحتلال عام 1948 خرجت آلاف المظاهرات الحاشدة في مئات العواصم والمدن في الغرب والشرق لتعبر عن دعم شعوب العالم للحق الفلسطيني، وعن رفضها لوحشية وادعاءات وأكاذيب إسرائيل، وإدانتها للجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتطالبها بوقف إطلاق النار.

هذا التحول في الرأي العام العالمي لصالح الفلسطينيين يعني أن شعوب العالم المحبة للعدل والسلام اكتشفت ان إسرائيل هي دولة عدوان وفصل عنصري محتلة لوطن لا علاقة لها به، تنكر وجود الشعب الفلسطيني، ترتكب أبشع جرائم الحرب بحقه، ترفض الانصياع للقرارات الدولية ومحاولات حل النزاع بالطرق السلمية بالطرق السلمية، وتهدد السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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