جيش العدو يعترف، صباح اليوم الاربعاء، بمقتل ضابطين، وبالتالي ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي الى 410

اعترف جيش الاحتلال، صباح اليوم الاربعاء، بمقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما برتبة عقيد قتل أحدهما خلال المعارك بغزة، والآخر خلال مهام عسكرية جنوبي فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث جيش الاحتلال أن ضابطا بكتيبة المدرعات قتل في المعارك الدائرة بقطاع غزة، في حين قتل ضابط آخر في حادث انقلاب مركبة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة.

وأضاف: إن اللواء يوناتان مالكا، (23 عامًا) من بئر السبع، وهو ضابط مدرع في الكتيبة (82) قُتل في المعركة في قطاع غزة.

كما زعم أن المقدم يوهاي غور هيرشبيرغ، (52 عاما) قائد وحدة البحث عن المفقودين في فرقة الإطفاء (الفرقة 98)، قتل في حادث سيارة عسكرية في جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال، عبر ثلاثة بيانات، مقتل 7 ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 410 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقد أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قطاع غزة يشهد معارك ضارية بين المقاومية وقوات الاحتلال المتوغلة، في وقت زعم أن الطيران الإسرائيلي هاجم مئات الأهداف التابعة لحماس في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: “هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفًا في قطاع غزة”.

وذكرت صحيفة “معاريف”، أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة معارك صعبة، وربما تكون الأعنف منذ بدء الحرب.

وأضافت الصحيفة، أنه مع التوغل البري في خانيونس، فإن ذروة القتال في المحافظة لم يتم الوصول غليها، وتابعت: “الأيام المقبلة ستكون صعبة ومؤلمة”، وهناك مخاوف على حياة الأسرى لدى المقاومة.