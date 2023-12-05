3 وفيات و7 إصابات جراء حريق منزل في الكرك

الكرك 5 كانون الأول (بترا) – قضى ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حريق منزل بالمزار الجنوبي بمحافظة الكرك.

وقال مصدر أمني إن الوفيات هم رجل ستيني، وابنته، وحفيدته الصغيرة.