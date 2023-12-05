3 وفيات و7 إصابات جراء حريق منزل في الكرك

الكرك 5 كانون الأول (بترا) – قضى ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حريق منزل بالمزار الجنوبي بمحافظة الكرك.
وقال مصدر أمني إن الوفيات هم رجل ستيني، وابنته، وحفيدته الصغيرة.
بعض الناس يشبهون الوطن، إن غابوا عنا شعرنا بالغربة (نجيب مح... إقرأ المقال
الكرك 5 كانون الأول (بترا) – قضى ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حريق منزل بالمزار الجنوبي بمحافظة الكرك.
وقال مصدر أمني إن الوفيات هم رجل ستيني، وابنته، وحفيدته الصغيرة.
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