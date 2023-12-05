مجلس النقباء يقر سلسلة من الفعاليات والتبرعات لدعم قطاع غزة

قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة تضامنية عند الساعة الرابعة من مساء الأحد المقبل، أمام مجمع النقابات دعما لأهل قطاع غزة وصمودهم في العدوان الإسرائيلي الهمجي عليهم.

كما قرر المجلس، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، عمل يوم مفتوح لجمع التبرعات والوقوف مع الاشقاء النقابيين في القطاع والمساهمة في التخفيف عنهم، حيث تطوع عدد كبير من الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والممرضين الاردنيين للمساهمة في علاج الجرحى في قطاع غزة.

وأعلن المجلس عن تخصيص يوم 12 الشهر الحالي للتبرع بالدم للأشقاء في قطاع غزة بمجمع النقابات.

ويعكف المجلس على الترتيب لعقد مؤتمر طبي دولي لدعم القطاع الصحي في غزة تشارك فيه النقابات الأردنية والاتحادات المهنية العربية وجمعيات وأطباء عرب وأجانب من مختلف دول العالم.