"القسام" تعلن قتل 10 جنود للعدو شرق خانيونس، وخروج عناصرها من نفق وسط ثكنة عسكرية للعدو وتفجيرها/ فيديو
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تداعيات “طوفان الأقصى” بعد انتهاء الهدنة المؤقتة
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