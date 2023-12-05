أبو عبيدة: كتائب القسام دمرت 28 آلية عسكرية للعدو، كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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جرينتش+2 08:19
القبض على سائق تسبّب بوفاة رجل أمن أثناء قيامه بواجبه
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