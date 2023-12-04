تركيا تحذر مخابرات إسرائيل من استهداف قادة حماس على أراضيها

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الاستخبارات التركية حذرت نظيرتها الإسرائيلية من عواقب وخيمة في حالة الإقدام على أي عمل ضد أعضاء “حماس” الذين يعيشون في تركيا.

وأوضحت قناة “هابرتورك” التلفزيونية: “ذكرت مصادر استخباراتية تركية أن التحذيرات اللازمة أعطيت للمحاورين بناء على تقارير في وسائل الإعلام الدولية بأن إسرائيل ستحاول تصفية أعضاء حماس الذين يعيشون خارج فلسطين، بما في ذلك تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في تركيا في هذا الاتجاه، محذرة من أن مثل هذا الموقف سيكون له عواقب وخيمة”.

وأكد المصدر أن “الجانب التركي لن يتسامح مع مثل هذه العمليات من أي جهة كانت”.

وأفادت صحيفة أمريكية، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية تستعد للقضاء على قادة حركة حماس الفلسطينية في جميع أنحاء العالم بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” على وجه الخصوص، أنه يتم وضع خطط لتعقب قادة “حماس” الذين يعيشون في لبنان وتركيا وقطر، في حين أن إسرائيل تعمل الآن على القبض على قادة الحركة في غزة والقضاء عليهم.