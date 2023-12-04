بعد توقف شهرين.. استئناف محاكمة نتنياهو اليوم بتهم فساد

القدس – الأناضول

استأنفت المحكمة الإسرائيلية المركزية بمدينة القدس، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهم فساد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “بعد توقف استمر شهرين استؤنفت بالمحكمة المركزية محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وأشارت الهيئة (رسمية) إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى شهادات في عدد من الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو.

من جانبه، قال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي، إن “نتنياهو معفى من المثول أمام هذه الجلسات، ولكن قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة”.

وأضاف: “إذا استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من طرح السؤال حول كيفية إجراء الحرب وجلسات الاستماع في المحكمة في الوقت نفسه”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.