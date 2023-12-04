“القسام” تستهدف 11 آلية للعدو منذ صباح اليوم الاثنين

استهدفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ صباح اليوم الاثنين، 11 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، عبر منصة “تليغرام”، إنّ مقاتلي القسام تمكنوا من استهداف 5 دبابات، و5 ناقلات جنود في محور شرق غزة، وآلية في بيت لاهيا شمالي القطاع بقذائف “الياسين 105″،

وأجهز مقاتلو القسام اليوم على عدد من قوات الاحتلال من “مسافة صفر” في منطقة الشيخ رضوان، كما استهدفوا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مغتصبة “ماجين” برشقة صاروخية.

واشتبك مقاتلو القسام مع قوات الاحتلال شمال القرارة جنوبي قطاع غزة وفي حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب غزة، كما تم قصف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.