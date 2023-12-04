استشهاد أردني وإصابة آخر بقصف العدو لمنزل في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مساء امس الأحد، إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة تتابع تعرض أردني وعائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة في بيان صحفي مساء الأحد، أنه تم التواصل مع المواطن وعائلته حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر.

وأوضح القضاة أن المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وأكد السفير القضاة أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهما إلى الأردن.

وقال الناطق الرسمي أن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.

وكانت وزارة الخارجية دعت في وقت سابق المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:- 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:- [email protected].

وقالت الوزارة في 20 تشرين الثاني 2023 أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصاً لغاية تاريخه.