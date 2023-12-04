جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل 3 ضباط (رائدين ونقيب) جدد شمالي غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في القطاع لـ 75 عسكرياً
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أجواء دافئة في معظم المناطق اليوم الاثنين، وأمطار ظهر الغد
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