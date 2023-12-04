أبو عبيدة: كتائب القسام دمرت 28 آلية عسكرية للعدو، كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

غزة – قال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، إن “مجاهدي القسام دمروا 28 آلية عسكرية تابعة للاحتلال، كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وأضاف، في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين، أن “مجاهدي القسام استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

وأكد أبو عبيدة أن “مدفعية القسام دكت الحشود العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل كيان الاحتلال”.

وكانت كتائب “القسام” قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنها قصفت قاعدة “رعيم” العسكرية التابعة للاحتلال بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

وأضافت الكتائب أنها “استهدفت 4 آليات صهيونية متوغلة شرق غزة بقذائف (الياسين 105)”.

وفيما يلي نص بلاغ المتحدث باسم القسام ..

“تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.