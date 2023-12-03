خبراء إسرائيليون يؤكدون ان حماس لا تزال بعيدة عن الانكسار، والبنتاغون لا يستبعد هزيمة إسرائيل الاستراتيجية بقطاع غزة
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جرينتش+2 06:22
مجاهدو “حماس” بحثوا عن قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة وقتلوه
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