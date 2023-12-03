في مؤشر على تفاقم صراعات العدو.. وزير الحرب غالانت يتمرد على نتنياهو ويرفض مشاركته في مؤتمر صحفي أمس

أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى رفض وزير دفاعه يواف غالانت مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء امس السبت، بقاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب قائلا: إنه “اختار ما اختار”

وقال نتنياهو عندما سئل سبب عقده مؤتمرا صحفيا منفصلا عن وزير الدفاع يوآف غالانت:” “اقترحت أن يعقد غالانت مؤتمرا صحفيا مشتركا، ولكنه “قرر ما قرره”، في إشارة إلى رفض غالانت مشاركته المؤتمر الصحفي.

ويقول مراقبون إسرائيليون أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت كبير، مشيرين إلى أن مجلس الحرب يعتقد أن نتنياهو يقود حربا على غزة لإنقاذ مستقبله السياسي.

ويؤكد هؤلاء أن هناك حالة من عدم الثقة بين مجلس الحرب ونتنياهو، وأن ذلك سيكون له تداعيات على قرارات الهجوم على غزة.

وقد برز الخلاف بين هؤلاء وسط اتهامات متبادلة بشأن الإخفاق في منع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي

ويؤشر حديث نتنياهو امس إلى تفاقم الخلافات مع غالانت، بعد أن قرر الأخير عقد مؤتمر صحفي مستقل.

وقال نتنياهو اليوم ردا على غالانت إنه يملك تفويضا من الاسرائيليين، وأنه لا يعمل وفقا لاستطلاعات الرأي، رغم إظهار استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبية نتنياهو، وصعود أسهم معارضيه.

ويلاحظ مراقبون انسجاما كبيرا بين الوزير بيني غانتس مع غالانت في مجلس الحرب.

ومنتصف الشهر الماضي، تصافح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس عقب انتهاء مؤتمر صحفي في تل أبيب، ولكنهما تجاهلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.