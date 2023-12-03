خبراء إسرائيليون يؤكدون ان حماس لا تزال بعيدة عن الانكسار، والبنتاغون لا يستبعد هزيمة إسرائيل الاستراتيجية بقطاع غزة

قال خبراء إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال بعيدة عن الانكسار، ومستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة.

وحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الحركة يحيى السنوار لا يزال يسيطر على الأمور ويديرها ويتحكم بها.

من جهة أخرى، أعلن قائد سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال تستعد لتوسيع عملياتها البرية لمناطق أخرى بقطاع غزة.

البنتاغون لا يستبعد هزيمة إسرائيل الاستراتيجية

وفي واشنطن قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى ريغان للدفاع الوطني المنعقد هذه الأيام في كاليفورنيا، إن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في قطاع غزة.

وأضاف الوزير: “في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فسوف تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية”.

ووفقا له، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يكسب المعركة ضد حماس، إلا إذا قامت القوات الإسرائيلية بالمهمة الرئيسية المتمثلة في منع مقتل المدنيين والعمل لحمايتهم في قطاع غزة.

كتائب القسام: مقتل 60 جنديا في شرق جحر الديك

ومن جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأحد، أنّ مقاتليها رصدوا تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي (60 جندياً حسب القسام) داخل خيام في نقطة تجمع شرق جحر الديك شرق وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، انه قد تم زرع 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 فجرا تم تفجير العبوات بجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن أحد مقاتلي القسام قام بالإجهاز على من تبقى من أفراد القوة الإسرائيلية، تم عادوا إلى مواقعهم بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى.

العدو الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في غزة

هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل ضابط ليلة السبت، في المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية شمالي غزة.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن إلى 389 قتيلا منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول الماضي.