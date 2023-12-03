“حماية المستهلك” تدعو المتسوقين لتجنب شراء المنتجات الأجنبية

عمان دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى شراء المنتجات المحلية والعربية دعما لها ولما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الاجنبية، لا سيما وانها تباع بأسعار معتدلة مقارنة بالسلع الاجنبية التي تباع بأسعار مرتفعة.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، في بيان اصدره اليوم الاحد،، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تحتم علينا الابتعاد قدر الامكان عن السلع الاجنبية اذا توفر البديل المحلي والعربي ذات السعر المعتدل، مؤكدا أن البدائل متوفرة في الاسواق خاصة السلع التموينية والغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والصحية.

ودعا عبيدات التجار الى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين، والاكتفاء بهامش ربح معقول ومنصف لكافة اطراف العملية التبادلية، مشيرا الى خفض أسعار السلع سيكون حافزا لتنشيط حركة السوق وزيدة المبيعات التي تنعكس زيادة في الأرباح.