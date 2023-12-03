حزب الوفاق العراقي يستنكر إستئناف إسرائيل عدوانها على غزة

جاءنا من حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاحد، البيان السياسي التالي..

**بعد ايامٍ عدة من الايقاف المؤقت لاطلاق النار والقصف بما يسمى بالهدنة المؤقتة في غزة، يعود العدوان الاسرائيلي الغاشم لممارسة جرائمه البشعة، وفيما كنا نأمل ان تتحول الهدنة المؤقتة الى وقفِ حقيقي ونهائي لاطلاق النار، الا ان العدوان الاسرائيلي اصر على استمرار وحشيته من خلال قصف المدن وقتل الابرياء واغلبهم من الاطفال والنساء.

ان حزب الوفاق الوطني العراقي اذ يدين ويستنكر هذه الافعال الاجرامية، فانه يجدد دعوته الى المجتمع الدولي لبذل جهود حقيقية اكبر لاجل تحقيق الايقاف الشامل لاطلاق النار وانهاء حالة الحرب بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.